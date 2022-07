Positivo Tecnologia abre centro de serviços em Alphaville, Barueri

A empresa brasileira Positivo Tecnologia inciou as atividades em seu novo centro de serviços instalado em Alphaville, em Barueri. A estrutura, antes localizada na capital paulista, foi ampliada e passou de 450 m² para 2 mil m².

Segundo a empresa, as novas instalações tem como foco o suporte logístico e pós-venda da Positivo, por meio da modalidade recém-criada Positivo Tech Services, que oferece serviços para empresas.

A novidade fez crescer a capacidade de assistência técnica da companhia. Os reparos passaram de 25 mil mensais para 60 mil, com uma média de 4 equipamentos por dia, segundo a Positivo.

“Nossa nova estrutura simboliza o quanto a Positivo Tecnologia está em um novo momento de transformação e crescimento, assim como preparada para os desafios de atender às demandas e necessidades dos nossos clientes, principalmente aqueles do segmento corporativo e instituições públicas”, afirma Marcos David, diretor de Operações e Serviços da Positivo Tecnologia.

A nova unidade conta também com o Centro de Experiência do Cliente, que é um espaço dedicado à criação de soluções para desenvolvimento de software e teste de produtos. As atuais instalações apoiarão também outro negócio da Positivo Tecnologia: o de soluções pagamento (maquininhas).

Positivo Tech Services

A Positivo Tech Services foi criada em março de 2021 e reúne um conjunto de soluções para prestar suporte avançado para organizações públicas e privadas de todo o país, com assistência técnica a computadores, notebooks e tablets de qualquer marca. Trata-se de um serviço inédito no País, prestado por uma fabricante 100% brasileira.

Com mais de 30 anos de experiência no mercado de hardware, a Positivo Tecnologia enxergou essa oportunidade ao notar que empresas de diversos setores e portes necessitam de suporte técnico para garantir que suas operações funcionem da melhor forma possível, de forma eficiente e com bom custo-benefício.

Entre os serviços disponíveis, estão suporte remoto 24 horas e sete dias por semana, Service Desk e treinamentos práticos; serviços com gerente de contas designado; cobertura presencial onde for preciso, na empresa ou a sua casa; software de diagnóstico e gestão do parque; remoção de vírus/Malware e otimização de PC; manutenção com cobertura de dano acidental (quedas, derramamentos de líquidos e sobrecargas elétricas); entre outros.