Posse de Lula começará às 14h30 com trajeto até a Câmara

O grande acontecimento do primeiro dia do ano será a posse do novo presidente do País, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), além de todo primeiro escalão do governo.

publicidade

De acordo com o perfil oficial do petista no Twitter, a posse neste domingo supera o número de autoridades estrangeiras dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Serão 65 delegações de chefes e vices-chefes de Estado, de Governo e de Poder presentes.

Segundo divulgado por Rosângela da Silva, a Janja, o trajeto de carro de Lula até o Congresso deve começar por volta de 14h15 ou 14h30. No Congresso, ele é recebido pelos presidentes da Câmara e do Senado para o ato que oficializa a posse presidencial.

publicidade

A posse no Plenário está marcada para às 15h. Então, seguem-se um pronunciamento e a transmissão da faixa presidencial. Conforme foi veiculado na imprensa, o presidente Jair Bolsonaro embarcou para Orlando (EUA) ontem (30) e não deve participar da cerimônia protocolar de passagem da faixa presidencial.

A aguardada subida da rampa do Palácio do Planalto está marcada para 16h30. No Palácio, a partir das 17h, Lula dará posse aos ministros e participa de cerimônia.

publicidade

Porém, a futura primeira-dama reconheceu que pode haver atrasos.

Não haverá queima de fogos de artifício ruidosos nem salva de tiros, em respeito a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e animais.

Festival do Futuro

Antes mesmo da parte protocolar da cerimônia, a partir das 10h, haverá o Cortejo de Manifestações Populares, com cultura indígena, negra, européia e miscigenada, e a partir das 11h começa, na Esplanada dos Ministérios, o Festival do Futuro, um grande show com vários nomes da MPB e música pop brasileira em comemoração à posse do novo presidente.

Também no dia 1º será lançada a exposição Brasil do Futuro: As Formas da Democracia, no Museu Nacional da República, em Brasília, com curadoria de Lilia Schwarcz, Paulo Vieira e Márcio Tavares.

A mostra estenderá o momento da posse e reunirá obras que representam e reverenciam a diversidade da Arte e da Cultura brasileiras. Além de acervos do Museu da República, do Museu de Arte de Brasília e do Acervo da Presidência da República, galerias e artistas contemporâneos irão compor a exposição.