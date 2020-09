Poupatempo de Cotia fez mais de 2 milhões de atendimentos em seis anos

Nesta sexta-feira (18), o Poupatempo de Cotia completa seis anos de atendimento à população da cidade e região. Desde que foi inaugurada, a unidade já prestou mais de dois milhões de serviços públicos.

publicidade

Após fechamento temporário devido à pandemia de covid-19, o posto foi reaberto no dia 2 de setembro, com a adoção de medidas preventivas e protocolos sanitários, seguindo as diretrizes do Plano São Paulo, para minimizar os riscos de transmissão e garantir a segurança da população e dos colaboradores.

Além da obrigatoriedade do uso de máscaras, medição de temperatura, higienização das mãos com álcool em gel e dos calçados com tapete sanitizante, o Poupatempo reduziu a capacidade de atendimento a 30%, priorizando serviços que necessitam da presença do cidadão para ser concluído, como a solicitação do RG e da primeira habilitação, por exemplo.

publicidade

Demais serviços, como solicitação da Carteira de Trabalho, Seguro Desemprego, Licenciamento e Transferência de veículo devem ser feitos de forma remota, pelo site do Poupatempo ou pelo aplicativo Poupatempo Digital.

Nos atendimentos presenciais, é necessário marcar dia e horário para comparecer na unidade. Os agendamentos podem ser realizados no site ou também pelo aplicativo. O Poupatempo de Cotia fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 833, Vila Monte Serrat, e o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.