Poupatempo reabre a partir de 24 em Osasco, Carapicuíba e Cotia

A partir de 24 de abril, próximo sábado, todas as unidades do Poupatempo, incluindo em Osasco, Carapicuíba e Cotia, serão reabertas para a prestação de serviços de forma presencial.

A medida faz parte das iniciativas da Fase de Transição do Plano São Paulo de retomada econômica em meio á pandemia de covid-19 e será adotada seguindo protocolos sanitários, com capacidade reduzida de atendimento e agendamento prévio de data e horário. O agendamento online será aberto a partir do dia 23 de abril, sexta-feira.

Até lá, o programa mantém o recebimento e análise das solicitações de casos emergenciais, como a emissão de RG, por exemplo, recebidas pelo Fale Conosco, disponível no portal www.poupatempo.sp.gov.br e aplicativo Poupatempo Digital.

Desde o início das fases Vermelha e Emergencial no Estado, em 6 de março, o Poupatempo já contabiliza cerca de 150 mil atendimentos via Fale Conosco nas unidades, sendo aproximadamente 85 mil entregas de documentos e mais de 5 mil serviços de RG emergencial.

Mais de 130 opções de serviços pela internet

Pelas plataformas digitais, mais de 130 opções estão à disposição dos usuários do Poupatempo. Entre as mais procuradas, estão renovação e a segunda via de CNH, licenciamento e transferência de veículos, consulta de pontos na habilitação e também do IPVA, Atestado de Antecedentes Criminais e carteira de vacinação contra a Covid-19, entre outros.

Entre os órgãos presentes nos canais digitais do órgão estão as secretarias estaduais da Educação, Fazenda e Planejamento, Desenvolvimento Econômico, Transportes Metropolitanos, Saúde e Comunicação, Detran.SP, Instituto de Identificação (IIRGD), Procon, CDHU, Sabesp, Cetesb, Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP), Procuradoria Geral do Estado (PGE-SP), Receita Federal, além de algumas prefeituras.

Para quem tem dúvidas e busca por informações sobre como realizar os serviços, o portal do Poupatempo oferece vídeos tutoriais e cartilhas orientativas, com o passo a passo das principais solicitações.

Ao todo, são 20 cartilhas digitais que podem ser acessadas no site ou baixadas gratuitamente e impressas para serem consultadas quando o cidadão desejar. Já a série com 16 vídeos está disponível também no canal do Poupatempo no Youtube.