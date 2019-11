Prefeito anuncia nova passarela no Centro e revitalização do Calçadão de Carapicuíba

Nesta quarta-feira, 13, o prefeito Marcos Neves lançou um pacote de obras para Carapicuíba, que inclui uma nova passarela no Centro, com acesso entre o Terminal Rodoferroviário e Calçadão e a avenida Francisco Pignatari, onde estão instaladas as faculdades e o Parque Gabriel Chucre.

O Calçadão passa por processo de revitalização, que inclui nova iluminação, paisagismo e instalação de novos bancos.

Além disso, diz a Prefeitura de Carapicuíba, a malha viária central terá um novo traçado, facilitando e agilizando o fluxo local e o acesso à Rodovia Castello Branco.

Em continuidade ao programa de recapeamento, que já passou por mais de 400 ruas, outras 100 vias da terão asfalto recapeado.

“Carapicuíba tem um dos menores orçamentos do estado, mas estamos sempre buscando recursos para investir em obras e ações que garantam a melhoria de qualidade de vida da nossa população”, disse o prefeito Marcos Neves.

CSU

Ainda de acordo com a Prefeitura de Carapicuíba, o antigo Centro Social Urbano, abandonado há mais de 20 anos, receberá modernas instalações.

“O local passa por completa revitalização, e a população local ganha um presentão: duas novas escolas, auditório, playground, quadra coberta e campo de grama sintética”, diz a administração municipal.