Prefeito, vice e secretários terão salário reduzido para Prefeitura pagar bônus a profissionais da Saúde em Itapevi

A Prefeitura de Itapevi deve conceder um bônus para os funcionários da saúde que trabalham na linha frente de atendimento a pacientes sintomáticos do coronavírus, ou seja, que estão no Centro de Combate ao Coronavírus, no SAMU e nos três pronto-socorros da cidade. Os recursos para o pagamento do benefício virão do corte de 10% no salário do prefeito, Igor Soares, do vice, secretários municipais e funcionários comissionados do município.

Segundo o prefeito, projeto de lei enviado à Câmara Municipal prevê um abono extraordinário no valor total de R$ 1.500,00 para o período de pandemia, parcelado em três meses, aos funcionários que atuam nas unidades mencionadas. Para os médicos, destas unidades, haverá um bônus que totaliza R$ 3.000,00, também parcelado em três meses. A primeira parcela será creditada no primeiro dia útil de maio.

“E como conseguimos este recurso? Não há milagres, nem máquina de fazer dinheiro. Para homenagear, muito além das palmas, será preciso ‘cortar na carne’. Para aqueles que se dispuserem a doar, vamos diminuir em 10% os salários de secretários, comissionados, vice-prefeito e inclusive do meu, de prefeito”, declarou Igor Soares.

“É o nosso gesto de gratidão a vocês funcionários públicos da saúde que estão na linha de frente, colocando a vida de vocês em risco para salvar moradores de Itapevi”, completou o prefeito.

Cidade registra 113 casos e cinco mortes com suspeita de covid-19

Itapevi registra, até esta quinta-feira (2), 113 casos suspeitos de covid-19 em investigação com isolamento domiciliar, 15 descartados, quatro confirmados, cinco óbitos com suspeita de coronavírus e dois óbitos pela doença confirmados.