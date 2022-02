Prefeitura abre matrículas para pré-escolas em Carapicuíba

A Prefeitura de Carapicuíba abriu as inscrições para pré-escolas da rede municipal de ensino. As vagas são para crianças com idade entre 4 e 5 anos.

As inscrições devem ser realizadas nas escolas municipais de Carapicuíba, na Secretaria de Educação ou pelo site www.carapicuiba.demandadealunos.com.

No ato, pais e responsáveis devem apresentar certidão de nascimento da criança e comprovante de endereço.

