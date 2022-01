Carapicuíba abre inscrições para programa de auxílio desempego com bolsa de R$ 724 na quarta (2)

A Prefeitura de Carapicuíba abre na quarta-feira (2) as inscrições do processo seletivo que selecionará bolsistas para o Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, com bolsa de R$ 724. São ofertadas 147 vagas.

publicidade

Os selecionados participarão de atividades de capacitação ocupacional e cidadania junto aos órgãos da administração municipal. Além da bolsa-auxílio, os bolsistas receberão vale-sacolão e vale-transporte. O período do programa é de seis meses, podendo ser prorrogado por mais seis meses.

O candidato precisa ter entre 18 e 59 anos, apresentar condições físicas para o exercício das atividades, estar quite com o serviço militar e obrigações eleitorais e não ter rendimentos próprios.

publicidade

Também é necessário comprovar que está desempregado há pelo menos um ano, desde que não seja beneficiário do seguro desemprego ou qualquer programa assistencial equivalente, residir em Carapicuíba há no mínimo dois anos e estar com o CPF regularizado.

Como se inscrever no processo seletivo da Prefeitura de Carapicuíba:

O candidato deve comparecer na avenida Comendador Dante Carraro, nº. 333 – Cidade Ariston, entre os dias 2 e 8 de fevereiro, das 10h às 15h, exceto sábado e domingo. O atendimento somente ocorrerá ao candidato que apresentar os documentos solicitados no edital, disponível no site da Prefeitura (www.carapicuiba.sp.gov.br).

publicidade

OPORTUNIDADES NA REGIÃO// Hospital Sino Brasileiro tem vagas de técnico de enfermagem e auxiliar administrativo em Osasco