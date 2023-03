Prefeitura de Barueri monta posto de atendimento às famílias atingidas pelas chuvas no Jardim Maria Helena

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil e o Fundo Social de Solidariedade de Barueri montaram um posto de atendimento no Jardim Maria Helena para atender às pessoas que foram afetadas pelas fortes chuvas de ontem (14). O posto fica na Praça da Avenida Bariloche e começou a funcionar hoje (15), às 9h.

O volume excessivo das chuvas dessa terça-feira (14) causou alagamentos em alguns pontos da cidade, mas a área mais afetada foi a região do Jardim Maria Helena, que faz divisa com Carapicuíba.

Segundo a Prefeitura, até as 19h de ontem, a Defesa Civil foi chamada para auxiliar os bombeiros em uma inundação no bairro; para verificar risco de desabamento na rua Emília; verificar a abertura de um buraco na rua Mississipi; verificar risco de desabamento de muro; e auxiliar em alagamento de residência.

Ainda de acordo com a Prefeitura, não houve registro, até então, de ocorrência oficial de deslizamentos e nem de vítimas.

No entanto, o Corpo de Bombeiros informou que desde às 6h de hoje (15) foram reiniciadas as buscas pelo ocupante de um caminhão que se afogou. O ponto de pesquisa é entre a Av. Marco Antônio Calegari e as margens do rio Tietê, Aldeia/Barueri. Uma viatura está em apoio a esse atendimento.

A Prefeitura informou que quando foi informada sobre o possível afogamento de um homem naquela região, dirigiu-se prontamente para ajudar no que fosse necessário. O momento em que o homem sumia levado pelas águas foi registrado aqui. Órgãos municipais como as Secretarias de Segurança Urbana e Defesa Social – da qual a Defesa Civil faz parte -, de Assistência e Desenvolvimento Social, de Habitação e outras estão acompanhando a situação de perto e não medirão esforços para ajudar no que for necessário.