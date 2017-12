Prefeitura de Cotia conclui informatização das UBS’s e implantação do prontuário eletrônico

A informatização do atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e implantação do prontuário eletrônico dos pacientes já são realidade em Cotia. A Prefeitura, por meio das secretarias de Saúde e de Gestão Estratégica e Inovação, concluiu a informatização, e as 25 unidades, que estão equipadas com computadores e acesso ao sistema eletrônico de saúde.

“Nos propusemos a implantar uma gestão moderna, tecnológica em todas as áreas. A saúde não poderia ficar de fora e assim vamos melhorando os serviços públicos e a qualidade de vida das pessoas”, disse o prefeito Rogério Franco.

De acordo com o prefeito, a Secretaria de Gestão Estratégica e Inovação viabilizará o serviço de SMS para lembrar os pacientes sobre consultas e exames agendados. “Temos um alto índice de absenteísmo, que são as faltas em consultas e exames, isso onera a administração e dificulta o andamento da fila de espera”, comentou o prefeito.

Segundo o secretário de Saúde Magno Sauter, com a informatização as vantagens são diversas. “Possibilita o controle de acesso de pacientes, acaba com a circulação de papel na unidade, o prontuário é compartilhado em todas as UBS’s, gera economia, melhora a gestão”, explicou.

A informatização e implantação do prontuário eletrônico começaram no final de setembro, e, em outubro, todas as UBS’s já estavam com os equipamentos e sistema funcionando. A partir daí, foi dado o início ao treinamento dos funcionários para utilizarem a nova ferramenta de trabalho. “Foi feita uma força-tarefa de treinamento e sensibilização dos funcionários sobre esta novidade na rede”, explicou o secretário.

Para informatizar a rede, a Prefeitura de Cotia utilizou cerca de 100 computadores, impressoras e equipamentos para dar início à digitalização dos antigos prontuários. Os equipamentos foram locados com recursos de fontes do Ministério da Saúde – repasses que foram feitos por conta da implantação do prontuário eletrônico na rede municipal.