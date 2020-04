Prefeitura de Osasco entrega comida e roupas aos moradores de rua no fim de semana

Durante o período de pandemia do novo coronavírus (covid-19), a Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Assistência Social (SAS), vai realizar almoço beneficente, bazar de roupas, além de oferecer serviço de higienização à pessoas em situação de rua do município.

A primeira ação em parceria com a Secretaria de Educação e da Associação Beneficente Mãos Amigas, aconteceu no último domingo (29), nas instalações da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Marechal Bittencourt, localizada no centro da cidade.

Para contribuir com a ação social, a Secretaria de Assistência Social pede a doação de calçados masculinos em bom estado e itens de higiene pessoal. Quem puder doar, basta entrar em contato por meio do telefone (11) 2183-6742.

Centro de acolhimento

A Prefeitura de Osasco montou um novo Centro de Acolhimento para as pessoas em situação de rua. Além de alimentação, camas e cobertores, o espaço conta com um setor de isolamento para quem precisar cumprir a quarentena por conta do novo coronavírus (covid-19).

O atendimento médico na unidade é realizado pela equipe do Consultório na Rua, que sai diariamente às ruas para atender pessoas em situação de rua.