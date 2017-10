Prefeitura de Osasco entrega novos itens do material escolar a alunos da rede municipal

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE), está acompanhando as entregas dos itens que compõem o material escolar aos alunos da rede municipal de ensino. Os produtos chegam gradativamente nas escolas e as entregas são feitas desde o início do mês de outubro.

Na terça-feira, 24, o prefeito visitou a EMEF José Martiniano de Alencar, no Jardim Ipê, e aproveitou para conhecer as dependências do colégio e conversar com alunos e professores.

O atraso da entrega do material ocorreu devido à burocracia relacionada ao processo licitatório que deveria ter sido iniciado na gestão passada. Além dos trâmites de licitação, que normalmente são demorados, várias empresas ganharam lotes distintos dos materiais, ocasionando a entrega de forma segmentada.

“A entrega dos 70 mil kits do material escolar está em fase final de distribuição. A partir dos próximos anos, os kits completos serão entregues já nos primeiros dias de aula. O processo de licitação está concluído e assim, não teremos mais este tipo de problema que enfrentamos este ano”, explicou Lins.