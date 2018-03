Prefeitura inaugura pedra fundamental da creche Jardim Roberto 1

Na última quinta-feira (1), a Prefeitura de Osasco realizou a cerimônia de lançamento da pedra fundamental da Creche Jardim Roberto 1, na Rua Antônio Russo, 680. A construção começa nesta semana, com previsão de entrega para o primeiro semestre de 2019.

A creche será construída em um terreno com área de 2.814m², e terá 1.575m², seguindo os padrões do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e terá capacidade para atender 188 crianças de 4 meses a 6 anos, além de dispor de hall de entrada, sala administrativa, almoxarifado, pátio e refeitório cobertos, sala para reunião de professores, 2 sanitários para uso dos funcionários, fraldário, playground, horta, jardim, 2 vestiários, além de 6 salas de aulas, sendo 1 para crianças de um a dois anos, 1 para crianças de dois a quatro anos, 2 salas de pré-escola e 1 sala multiuso.

O prefeito Rogério Lins, acompanhado pela primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, disse que a nova creche oferecerá mais vagas para as crianças da região. “Essa obra é mais uma grande conquista para nossa cidade, trará mais 188 vagas de creche para desafogar a nossa fila de espera e, acima de tudo, para beneficiar as famílias da região”.

Nesta quarta-feira (7), haverá o lançamento da pedra fundamental da creche da Vila Militar, na Rua General Newton Estilac Leal, 6302, às 14 horas.