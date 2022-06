Previsão do Tempo: sábado (04/06) com possibilidade de garoa pela manhã e sol a tarde

Previsão do Tempo: sábado (04/06) com possibilidade de garoa pela manhã e...

O sábado (04/06) será parecido com a sexta-feira: nublado pela manhã com possibilidade de garoa em toda a região, segundo o Clima Tempo. O sol deve aparecer a tarde com a diminuição das nuvens, mas a nebulosidade volta a noite.

publicidade

A máxima em Osasco deve ser de 21°C e deve ocorrer por volta das 14h.

Veja como ficam as temperaturas no sábado na região.

publicidade

Osasco

A temperatura mínima em Osasco será de 15°C e a máxima será de 21°C.

Barueri

Mínima: 15°C / Máxima: 21°C

publicidade

Carapicuíba

Mínima: 14°C / Máxima: 20°C

Com informações do Clima Tempo