Programa Meu Futuro abre inscrições nesta quarta-feira em Barueri

O Programa Meu Futuro, da Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho de Barueri (Sict), abre nesta quarta-feira (4), às 8h, as inscrições para o preenchimento de 1.845 vagas nos 22 cursos disponibilizados nesta etapa.

O programa oferece cursos profissionalizantes gratuitos de acordo com a demanda do mercado.

As aulas começam em 17 de maio e vão ficar disponíveis na plataforma on-line, modalidade EAD (educação a distância), até 20 de junho.

Para se inscrever no Meu Futuro, os interessados devem morar em Barueri, ter 18 anos ou mais, ter concluído o ensino fundamental ou médio (dependendo do curso) e possuir o Cadastro Cidadão atualizado.

Os interessados devem fazer a inscrição nos dias 4, 5 e 6 de maio no perfil do Programa no Facebook e no Instagram, que também vai divulgar as informações sobre os cursos, lista de aprovados e demais detalhes do programa.

As vagas serão destinadas aos primeiros inscritos, conforme ordem de chegada. Não será aceita a inscrição de dois candidatos com o mesmo e-mail (nestes casos, ambas as inscrições serão canceladas).

Os candidatos selecionados receberão um e-mail de confirmação com o acesso à plataforma de estudos (token). A lista de candidatos aprovados será publicada nas redes sociais do Programa no dia 13 de maio.

Ao término do curso, o aluno aprovado receberá um certificado digital. Mais informações poderão ser obtidas pelos telefones (11) 4163-1340 e 4199- 0513 ou pelo WhatsApp (11) 94272-7589.

Confira abaixo a lista dos 22 cursos, com as respectivas cargas horárias, disponíveis aos moradores de Barueri.