Programa Meu Futuro: Barueri abrirá inscrições para 13 cursos online gratuitos em abril

A Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (SICT) de Barueri vai abrir, entre os dias 5 e 7 de abril, as inscrições para a 17ª fase do Programa Meu Futuro, que oferece cursos de qualificação profissional online gratuitos aos munícipes. Serão mais de 1 mil vagas em 13 opções de cursos.

Para participar, os interessados devem cumprir os seguintes requisitos: ser morador de Barueri, ter 18 anos ou mais, ter concluído o Ensino Fundamental ou Médio, dependendo da exigência do curso, e possuir o Cadastro Cidadão atualizado (Registro Municipal – Ganha Tempo).

Os cursos oferecidos são de Eletricista Instalador, Assistente Administrativo, Assistente de Departamento Pessoal, Assistente de Recursos Humanos, Assistente Financeiro, Auxiliar de Logística, Marketing Digital, Gestão de Qualidade, Técnicas de Oratória, Liderança e Coaching, Portaria e Recepção, Técnicas de Segurança do Trabalho e Cuidador.

As aulas terão início no dia 19 de abril e ficarão disponíveis na plataforma online até 12 de maio. Além disso, ao término do curso, o aluno aprovado receberá um certificado digital de conclusão.

Inscrições nos cursos online gratuitos:

Os interessados em participar devem ficar atentos às redes sociais do Programa Meu Futuro, onde serão disponibilizadas mais informações a partir do dia 31 de março. O link para a inscrição também será informado nas redes sociais.

Como as vagas são limitadas, durante o período de inscrições as opções disponíveis serão constantemente atualizadas, sendo retirados os cursos cuja quantidade de inscritos atingir o limite de ofertas de vagas.

Depois que o candidato realizar o cadastro e for selecionado, receberá um e-mail de confirmação com o acesso à plataforma de estudos (token). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4163-1340 e 4199-0513 ou pelo WhatsApp (11) 94272-7589.

