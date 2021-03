Projeto social da Catedral de Osasco pede doações para ajudar famílias carentes

Em meio à pandemia de covid-19, a Catedral de Santo Antônio, em Osasco, continua com o seu trabalho de evangelização online e de apoio às famílias carentes. Por meio do Centro Social São Francisco de Assis (CSSFA), a igreja atende várias famílias que buscam mantimentos.

O Centro Social, que existe há mais de 20 anos, não parou as atividades durante a pandemia. Para continuar com os trabalhos, a igreja precisa de cestas básicas e alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, açúcar, farinha, entre outros itens básicos para montar kits e atender à demanda.

“Agora estamos recebendo ainda mais famílias que estão sem alimentos em casa, porque perderam a renda informal que tinham. Por isso, estamos precisando de mais doação de alimentos para montar esses kits emergenciais”, explica Elaine Fuccillo, colaboradora do CSSFA.

Além das famílias carentes, a Catedral também participa e apoia diversas ações para distribuir alimentos aos moradores de rua em Osasco. Com todos os cuidados e protocolos de higiene, voluntários de diversas paróquias se reúnem para montar marmitas e saem para entregá-las nas ruas.

Os interessados em contribuir com a causa pode levar as doações na secretaria paroquial da Catedral de Osasco, das 9h às 18h. Também há a opção de ajudar via depósito ou transferência bancária para: Bradesco agência 7695, conta corrente 11420-0, e Itaú, agência 9109, conta corrente 08010-2. Após fazer a transição, basta encaminhar o comprovante para o WhatsApp (11) 96579-4786.

