Programação de cinema do Kinoplex Osasco – de 31/10 a 6/11

Programação de cinema do Kinoplex Osasco, no SuperShopping, de 31 de outubro a 6 de novembro.

Destaque da Semana:

O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio

Sinopse: 27 anos após os eventos de O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final, um novo e modificado Exterminador de metal líquido (Gabriel Luna) é enviado do futuro pela Skynet para exterminar Dani Ramos (Natalia Reyes), uma híbrida de ciborgue com humana (Mackenzie Davis) e seus amigos.

Sarah Connor (Linda Hamilton) vai a seu auxílio, assim como o Exterminador original (Arnold Schwarzenegger), em uma luta pelo futuro.

Kinoplex Osasco – Osasco, SP (31/10/2019 a 06/11/2019) Programação normal Sala Filme Horários 1 CORINGA [DIG] – Dub (AÇÃO) – 16 anos – 121 minutos 13:40C 16:10 18:40 21:10 3 MALÉVOLA – DONA DO MAL [DIG] – Dub (AVENTURA) – 10 anos – 120 minutos 13:35C 16:05 18:35 21:00 4 MALÉVOLA – DONA DO MAL [DIG] – Dub (AVENTURA) – 10 anos – 120 minutos 18:00 4 CORINGA [DIG] – Dub (AÇÃO) – 16 anos – 121 minutos 20:40 4 CORINGA [DIG] – Leg (AÇÃO) – 16 anos – 121 minutos 15:35 4 ZUMBILÂNDIA: ATIRE DUAS VEZES [DIG] – Dub (COMÉDIA / TERROR) – 16 anos – 96 minutos 13:20C 7 ZUMBILÂNDIA: ATIRE DUAS VEZES [DIG] – Dub (COMÉDIA / TERROR) – 16 anos – 96 minutos 15:20D 21:30 Estréias Sala Filme Horários 2 O EXTERMINADOR DO FUTURO – DESTINO SOMBRIO [DIG] – Leg (AÇÃO) – 14 anos – 128 minutos 21:20 2 O EXTERMINADOR DO FUTURO – DESTINO SOMBRIO [DIG] – Dub (AÇÃO) – 14 anos – 128 minutos 13:30C 16:00 18:45 5 O EXTERMINADOR DO FUTURO – DESTINO SOMBRIO [DIG] – Dub (AÇÃO) – 14 anos – 128 minutos 13:00C 15:30 18:10 20:50 6 A FAMÍLIA ADDAMS [DIG] – Dub (ANIMAÇÃO) – Livre – 87 minutos 14:30C 18:30 20:30 6 A FAMÍLIA ADDAMS [3D] – Dub (ANIMAÇÃO) – Livre – 87 minutos 16:30 7 A FAMÍLIA ADDAMS [DIG] – Dub (ANIMAÇÃO) – Livre – 87 minutos 13:25C 15:20C 17:30 19:30