Programação do Kinoplex Osasco – de 9 a 15 de maio

Programação de cinema do Kinoplex Osasco, no SuperShopping, de 9 a 15 de maio.

Destaque da Semana

POKÉMON: DETETIVE PIKACHU

Aventura / 10 anos

O desaparecimento do detetive Harry Goodman faz com que seu filho Tim (Justice Smith) parta à sua procura. Ao seu lado ele conta com Pikachu, o antigo parceiro Pokémon de seu pai, que perdeu a memória recentemente. Juntos, eles percorrem as ruas da metrópole de Ryme City, onde humanos e Pokémon vivem em harmonia… por enquanto.

Kinoplex Osasco – Osasco, SP (09/05/2019 a 15/05/2019) Programação normal Sala Filme Horários 1 VINGADORES: ULTIMATO [3D] – Dub (AÇÃO) – 12 anos – 183 minutos 11:00A 13:40C 14:30U 16:10S 17:15C 18:00U 1 VINGADORES: ULTIMATO [3D] – Leg (AÇÃO) – 12 anos – 183 minutos 19:40V 20:45C 21:30U 3 VINGADORES: ULTIMATO [DIG] – Dub (AÇÃO) – 12 anos – 183 minutos 13:00 16:30 20:00 5 VINGADORES: ULTIMATO [3D] – Dub (AÇÃO) – 12 anos – 183 minutos 13:30 17:00 20:30 6 VINGADORES: ULTIMATO [3D] – Dub (AÇÃO) – 12 anos – 183 minutos 13:15W 14:00U 16:45W 17:30U 20:15W 21:00U 7 DE PERNAS PRO AR 3 [DIG] – Nac (COMÉDIA) – 14 anos – 109 minutos 13:50 16:20 18:50 21:10 Estréias Sala Filme Horários 2 POKÉMON DETETIVE PIKACHU [DIG] – Dub (AVENTURA) – 10 anos – 105 minutos 11:45A 14:00 16:15 18:30 20:45 4 CEMITÉRIO MALDITO [DIG] – Leg (TERROR) – 16 anos – 101 minutos 21:40 4 CEMITÉRIO MALDITO [DIG] – Dub (TERROR) – 16 anos – 101 minutos 13:00 15:10 17:20 19:30

Legendas – Praça Osasco A Esta sessão será exibida SOMENTE Sábado (11/05) C Esta sessão será exibida SOMENTE Domingo (12/05) S Esta sessão NÃO será exibida Sábado (11/05),Domingo (12/05),Segunda-feira (13/05) U Esta sessão será exibida SOMENTE Sábado (11/05),Segunda-feira (13/05) V Esta sessão será exibida SOMENTE Quinta-feira (09/05),Sexta-feira (10/05),Terça-feira (14/05) W Esta sessão NÃO será exibida Sábado (11/05),Segunda-feira (13/05)