Projeto Começar oferece curso e bolsa-auxílio de R$ 800 a pessoas em situação de rua em Osasco

A Secretaria do Emprego, Trabalho e Renda de Osasco abre na segunda-feira (6) as inscrições para o Projeto Começar, que oferece capacitação e bolsa-auxílio de R$ 800 às pessoas em situação de rua, mulheres vítimas de violência e imigrantes refugiados que estejam desempregados.

O Projeto tem duração de seis meses. Nesse período, os beneficiários terão atividades durante manhã e tarde. Em um período, prestará serviços nos órgãos ligados à administração pública e no outro participará de curso de capacitação.

Além da bolsa-auxílio no valor de R$ 800, os beneficiários recebem ainda vale transporte (para distâncias acima de 3 km) e 15% do valor da bolsa para vale alimentação.

Para se inscrever, os interessados devem ser moradores de Osasco há pelo menos dois anos e pertencerem a família de baixa renda (a renda somada de todos os membros da família, dividida pelo número de pessoas da casa não pode ser superior a meio salário mínimo vigente).

Inscrições no Projeto Começar da Prefeitura de Osasco:

As inscrições serão presenciais e vão de segunda-feira (6) ao dia 27 de junho, no Portal do Trabalhador – Centro (Rua Fiorino Beltrano, 300), das 9h às 15h.

É necessário levar os seguintes documentos originais e cópias: Responsável (RG ou RNE, CPF, declaração ou histórico escolar, carteira de trabalho, comprovante de residência de março a maio de 2020 e outro de maio de 2022 (nome do responsável ou membro da família que reside na mesma moradia) ou declaração fornecida por entidades públicas (normalmente emitida pelo centro POP ou albergue); além de documentos dos membros da família: RG ou RNE, CPF e Carteira de Trabalho (páginas – Foto e Verso, 12/13 e Último Registo).