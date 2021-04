Projeto Guri está com inscrições abertas para 17 cursos online gratuitos de música

O Projeto Guri, do governo estadual, está com as inscrições abertas para 17 cursos modulares online de música gratuitos. As inscrições podem ser realizadas até quinta-feira (29).

Os cursos são divididos em quatro áreas: Música para Educadores e Educadoras, Música e Tecnologia, Música Interativa e Música em 9 Passos. Eles são ministrados por professores do programa, que administrado pela organização social Santa Marcelina Cultura.

A área de Música para Educadores e Educadoras tem cursos como A Voz Infantil e o Educador que Canta, Introdução à Flauta Doce para Educadores (as), Vivências Musicais para Educadores e O Violão no Ambiente de Ensino-Aprendizagem.

Em Música e Tecnologia os interessados encontram cursos como Introdução à Editoração de Partituras e Conhecendo os Softwares para Produção Musical. Já Música Interativa abrange cursos voltados para crianças e adolescentes (de 10 a 18 anos) como O Violão Descomplicado e Criativo e O Piano: uma Visão Panorâmica do Universo das Teclas.

Já a área de Música em 9 Passos é destinada para pessoas a partir de 18 anos com cursos como Piano em Casa – Introdução ao Universo dos Teclados, A Teoria Musical em 9 Passos e Os Ritmos Brasileiros e a Percussão.

Os cursos terão duração de nove aulas semanais e serão oferecidos via Plataforma Zoom, com início a partir da primeira semana de maio. Serão ministrados por professores do programa, que é administrado pela organização social Santa Marcelina.

Inscrições nos cursos online:

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 17h desta quinta-feira (29) pelo site Guri Santa Marcelina (http://gurisantamarcelina.org.br/noticias/cursos-modulares-online/), onde também posem ser obtidas mais informações.

