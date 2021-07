Prova objetiva de concurso com até 110 candidatos por vaga em Osasco acontece dia 8 de agosto

Será realizada no dia 8 de agosto a prova objetiva do Concurso Público 01/2021 da Prefeitura de Osasco, que reúne 433 vagas em cinco cargos para trabalhar em escolas municipais.

publicidade

O cargo mais concorrido é o de oficial de escola, que exige ensino médio completo e tem salário de R$ 1.373,70. São 110,1 candidatos para cada uma das 80 vagas. Também foram abertas oportunidades para inspetor de alunos, servente de escola, zelador de escola e cozinheiro.

No total, 19.902 pessoas se inscreveram para as 433 vagas, segundo a Fundação Vunesp, responsável pela realização do concurso (confira a relação de candidatos por vaga abaixo).

publicidade

O edital de convocação para a prova objetiva do concurso público em Osasco foi publicado na quarta-feira (28) na Imprensa Oficial do Município (Iomo). Ela será realizada no dia 8 de agosto, domingo.

Os candidatos podem obter informações sobre local e regras para a realização da prova no edital de convocação, por meio do site da Fundação Vunesp ou Disque VUNESP – telefone (11) 3874-6300, em dias úteis, de segunda a sábado, das 8h às 18h.

publicidade

TJSP// Concurso tem 20 vagas de nível médio com salário de quase R$ 5 mil em Osasco, Barueri, Carapicuíba e região

Relação candidato/vaga no Concurso Público 01/2021 da Prefeitura de Osasco*:

Oficial de escola – salário de R$ 1.373,70// 80 vagas | 8.812 candidatos | 110,1 candidatos por vaga

Inspetor de alunos – salário de R$ 1.076,33 mais abono complementar de R$ 173,82// 70 vagas | 4.510 candidatos | 64,4 candidatos por vaga

Servente de escola – salário de R$ 1.076,33 mais abono complementar de R$ 173,82// 100 vagas | 3.418 candidatos | 34,2 candidatos por vaga

Zelador de escola – salário de R$ 1.076,33 mais abono complementar de R$ 173,82// 53 vagas | 1.019 candidatos | 19,2 candidatos por vaga

Cozinheiro – salário de R$ 1.076,33 mais abono complementar de R$ 173,82// 130 vagas | 2.143 candidatos | 16,5 candidatos por vaga

* Fonte: Fundação Vunesp