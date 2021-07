Ilha Record: “paizão” da galera, Dinei é apontado como favorito por site de probabilidades

Na segunda-feira, 26, estreou o Ilha Record, novo reality show da Record TV, e os participantes já estão disputando os desafios na ilha paradisíaca. Já no início do programa, o ex-jogador Dinei é apontado como favorito pela Betfair.net, especialista em cálculos de probabilidades.

Na competição, famosos ficam confinados enquanto enfrentam desafios na busca pelo grande prêmio. A Betfair.net analisou os primeiros episódios do Ilha Record e apontou as chances de cada um levar o prêmio de R$ 250 mil, que será decidido por votação do público.

Na análise, o ex-jogador Dinei, que já protagonizou desentendimentos e foi adotado como “paizão” por outros participantes, aparece como favorito, com 30% de chances de receber o prêmio (apesar de ter sido eliminado da caça ao tesouro, Dinei continua no programa e concorre ao prêmio de preferido do público).

O ator Thomaz Costa, dono de um fã clube gigante e com bom desempenho nos desafios, aparece na sequência com 20% de chances.

Confira o ranking com chances de levar o prêmio de R$ 250 mil do Ilha Record, elaborado pela Betfair.net:

Dinei – 30%

Thomaz Costa – 20%

Antonela Avellaneda – 14%

Negão da BL – 10%

Lucas Maciel – 8%

Nadja Pessoa – 6%

Valesca Popozuda – 4%

Pyong Lee – 3%

Laura Keller – 2%

Nanah Damasceno – 1%

Claudinho Mattos – 1%

Mirella Santos – 1 %

Any Borges – 1%