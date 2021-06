Queria ser preso: homem rouba mercadinho e senta na calçada para esperar polícia

Um homem foi preso em flagrante por roubar um notebook e R$ 9,25 de um mini mercado. Após cometer o crime, ele permaneceu no local para esperar a chegada da polícia.

publicidade

O caso aconteceu em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Com a chegada dos policiais, o criminoso contou que cometeu o crime com a intensão de ser preso porque queria fugir de uma facção criminosa que atua na região.

O homem afirmou que estava em dívida com a facção e acredita que seria morto. Com isso, forjou o crime. Ele quebrou os vidros do mercado e, após roubar dinheiro e o notebook, sentou na calçada do estabelecimento e ficou gritando para que chamassem a polícia.

publicidade

De acordo com informações do “Primeiro Impacto”, do SBT, antes de cometer o crime, o homem já teria tentado ir em todas as delegacias da região implorar para que fosse detido.

A Polícia Militar informou também que foi acionada após receber a informação de que um rapaz estava invadindo residências para pedir que fosse preso. Após o crime, ele foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes da cidade.

publicidade

EM CARAPICUÍBA// Incêndio destrói galpão de materiais recicláveis