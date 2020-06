Reality Z: série de zumbis brasileira entra dia 10 na Netflix

A série brasileira Reality Z vai chegar à Netflix nesta quarta-feira (10). Com Sabrina Sato no elenco, o novo seriado de zumbis tem direção do premiado Cláudio Torres e é baseado na minissérie britânica “Dead Set”, de Charlie Brooker, que é o criador de “Black Mirror”.

Reality Z narra, em 10 episódios, um apocalipse zumbi no Rio de Janeiro. Para se proteger do ataque, os participantes do reality show “Olimpo – A Casa dos Deuses”, que é apresentado por Sabrina Sato, buscam abrigo em um estúdio de TV onde vivem um verdadeiro show de horror.

Outras estreias

Entre as estreias de destaque na Netflix nessa semana, está o filme Destacamento Blood e a segunda temporada do reality show Namoro, Amizade ou Adeus?, que chegarão à plataforma de streaming na sexta-feira (12).