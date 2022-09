Rei do swing: Bebeto enfrenta dificuldades após segundo AVC e pede ajuda em vaquinha virtual

Aos 74 anos, o cantor Bebeto, conhecido como o “rei do swing” por embalar multidões nos anos 1970 e 1980, enfrenta dificuldades financeiras e pede ajuda na internet, por meio de uma vaquinha virtual. A mulher do artista, Sônia Mesquita, explicou que ele sofre com sequelas de dois AVCs (Acidente Vascular Cerebral).

Bebeto teve o primeiro AVC isquêmico em 2017, quando ficou mais de um mês internado em um hospital no Rio de Janeiro. “Ele fez um procedimento de ablação no coração e, graças a Deus, embora com sequelas, teve uma recuperação de 70%. Teve que reaprender tudo novamente, andar, falar e se reequilibrar”, contou a esposa do cantor, na descrição da vaquinha virtual.

Na época, como o cantor ficou sem conseguir trabalhar, Sônia disse que gastaram todas as economias que tinham feito e receberam ajuda de amigos. Em 2019, o artista voltou aos palcos, mas dois anos depois, em 2021, sofreu o segundo AVC “e dessa vez perdeu todos os movimentos do lado direito”.

Na vaquinha virtual, a esposa do intérprete de sucessos como “A Beleza é Você Menina” e “Menina Carolina” pede ajuda financeira para amigos e fãs que o acompanharam ao londo dos seus 40 anos de carreira.

Até esta sexta-feira (30), quase R$ 4 mil foram arrecadados, mas o valor ainda está longe da meta de R$ 100 mil. Quem quiser abraçar a causa e ajudar Bebeto, basta acessar o link AJUDA AO REI DO SAMBA ROCK (BEBETO) para fazer a doação.