Residencial com 40 apartamentos no Novo Osasco deve ficar pronto em maio

O sonho da casa própria para as 40 famílias que morarão no Conjunto Residencial Novo Osasco, construído pela Prefeitura, está perto de se tornar realidade. A conclusão das obras está prevista para maio.

Após esse período, a Secretaria de Habitação dará início ao processo de mudança das famílias, seguindo todas as medidas de prevenção à covid-19. Essas unidades habitacionais, localizadas na rua Bento Vidal, na zona Sul da cidade, são destinadas às famílias osasquenses cadastradas no Bolsa Aluguel.

O empreendimento conta com quase 3 mil metros quadrados de área construída, duas torres com 20 apartamentos cada, sendo dois deles no térreo adaptados às pessoas com deficiência. Cada apartamento tem dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço e medem 46,5 metros quadrados.

Nas áreas comuns têm playground, salão de festas e espaço de convívio social, com paisagismo e todo o conforto necessário para acomodar os futuros moradores.

Na última semana, o prefeito Rogério Lins (Podemos) acompanhou o andamento das obras ao lado do secretário de Habitação, Pedro Sotero e seu adjunto, Alex da Academia. O secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Fábio Grossi, e os responsáveis pela obra também acompanharam a vistoria.

