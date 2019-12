Restaurante Paris 6 chega a Barueri

Presente em diversas cidades do Brasil, a rede de restaurantes Paris 6 acaba de inaugurar a primeira unidade em Barueri, no Shopping Tamboré. A marca traz o Paris 6 Petit, novo modelo de operação, com loja no estilo café e menu com algumas criações famosas do empresário e sócio-fundador da empresa, Isaac Azar, com pratos rápidos e seleção das sobremesas mais vendidas em pela rede, incluindo versões do Grand Gateau.

A casa vem inspirada nos bistrôs da rede, com arquitetura e ares parisienses dos anos 1920. No local, mesas internas, além de um charmoso acomodado na área externa. Para completar o menu, cafés quentes, gelados, bolos, tartelettes, entre outras opções exclusivas do modelo de loja e uma diversidade de souvenirs.

Atualmente, o Paris 6 conta com outras quatro unidades estilo Petit em funcionamento – uma em balneário Camboriú, duas na capital paulista e uma no Embarque do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos. O lançamento do Paris 6 Petit faz parte do plano de expansão da marca, hoje com 17 bistrôs em funcionamento em todo o Brasil.

O cardápio traz pratos típicos dos bistrôs e brasseries parisienses, releituras e criações do restauranteur. Todos eles levam o nome de uma personalidade da TV, do teatro, da música ou dos esportes.

Entre os mais pedidos, medalhões acompanhados de risotto de brie à “Chorão”, gnocchi de brie ao molho de camarões à “Bruno Gissoni” e filé de salmão grelhado ao molho de camarões, com purê de batatas e legumes à “Boca Rosa”.

Para finalizar as refeições, a sugestão é famoso Grand Gateau, um novo conceito de sobremesa criada pelo próprio Isaac. O resultado foi um suflê de chocolate, explorando variados recheios, coberturas e sempre acompanhado de picolé Paris 6.