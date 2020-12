Retrospectiva 2020 | Mansões dos sonhos dos famosos em Alphaville deram o que falar

Retrospectiva 2020 | Durante o mês de dezembro, o Visão Oeste tem relembrado alguns assuntos que foram destaque nesse ano. As mansões em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, de famosos como Rodrigo Faro, Daniela Albuquerque, Simone Mendes, Pyong Lee e Luisa Sonza, chamaram a atenção dos internautas.

Ilha artificial, piscina aquecida e academia são alguns dos destaques do imóvel do apresentador Rodrigo Faro. A casa gigantesca, avaliada em R$ 15 milhões, possui uma série de atrativos para ele e sua família curtirem ainda mais durante o período em que estiveram de quarentena. Leia a matéria completa.

Já o ex-bbb e hipnólogo Pyong Lee começou o ano em uma mansão e terminou em outra ainda maior e mais moderna. Em julho, ele e a sua esposa, a influenciadora digital Sammy Lee, fizeram um tour pelo imóvel e mostraram detalhes da nova casa. Clique aqui e leia a matéria na íntegra.

Também em julho, a casa luxuosa de Daniela Albuquerque e Amilcare Dallevo esteve entre os destaques. Daniela comemorou os seus 38 anos em uma festa intimista realizada no jardim de 18 mil metros. O tamanho do jardim já explica o motivo do imóvel ser considerado a maior mansão do Brasil, com hangar para quatro helicópteros, heliponto, estacionamento subterrâneo e um aquário de 8 mil metros. Leia a matéria na íntegra.

Tem gente nova em Alphaville

Nesse ano, o bairro nobre recebeu mais famosos. Simone Mendes, da dupla com Simaria, mudou para a sua mansão dos sonhos. Ela já morava no bairro, mas em uma casa alugada. A transição para a sua nova e luxuosa residência, que começou no início do ano, foi compartilhada em detalhes com os fãs e seguidores da cantora. Relembre.

Quem também chegou para morar em Alphaville foi a cantora Luisa Sonza. Após se separar do influenciador digital e humorista Whindersson Nunes, a famosa se mudou, em junho, para uma mansão avaliada em R$ 4 milhões. Clique aqui para ler a matéria na íntegra.

Outras mansões

Wanessa Camargo e o marido, o empresário Marcus Buaiz, colocaram a mansão da família à venda por R$ 5,2 milhões. O imóvel, que possui seis suítes, tem mais de 500 metros quadrados de área construída. Clique aqui para relembrar.

Como não citar a mansão em que o Gugu Liberato vivia? Um ano após a morte do apresentador, uma reportagem especial do “Câmera Record” mostrou detalhes do imóvel e o lugar preferido de Gugu, que era o escritório. Leia a matéria completa.