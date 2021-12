Retrospectiva 2021 | Famosos e personalidades que morreram neste ano e deixaram saudades

Retrospectiva 2021 | Este ano foi marcado por grandes perdas no meio artístico. Entre elas, a morte de famosos e personalidades como Marília Mendonça, MC Kevin, Tarcísio Meira e Paulo Gustavo.

publicidade

Em 2021, familiares, fãs e amigos tiveram que se despedir também de Mila Moreira; Agnaldo Timóteo; Bruno Covas; Luis Gustavo, o eterno Vavá; e da jornalista Cristina Lobo, que partiram e deixaram saudades.

06/12 – Mila Moreira

A atriz Mila Moreira faleceu, aos 72 anos, após sofrer uma parada cardíaca, no Rio de Janeiro. Leia a matéria completa.

publicidade

05/11 – Marília Mendonça

O acidente aéreo que matou a cantora Marília Mendonça aos 26 anos foi uma das fatalidades mais sentidas no meio artístico, no Brasil e fora dele. Um laudo confirmou que a sertaneja veio óbito após sofrer politraumatismo, com o impacto da queda ocorrida no dia 5 de novembro. Clique aqui para ler a matéria na integra.

11/11 – Cristiana Lôbo

A jornalista e comentarista política Cristiana Lôbo morreu, aos 63 anos, em decorrência de um mieloma múltiplo, um tipo de câncer, agravado por uma pneumonia. Leia aqui a matéria na íntegra.

publicidade

19/09 – Luis Gustavo

Aos 87 anos, o ator Luis Gustavo, intérprete de Vavá no humorístico “Sai de Baixo”, morreu vítima de um câncer. Relembre.

12/08 – Tarcísio Meira

O ator Tarcísio Meira também não conseguiu vencer a luta contra a covid-19 e morreu, aos 85 anos. Leia a matéria aqui.

16/05 – Bruno Covas

O ex-prefeito de São Paulo Bruno Covas não resistiu à dura batalha que havia travado contra um câncer no sistema digestivo, com metástase nos ossos e figado. Ele estava internado em um hospital na capital paulista desde o dia 2 de maio, quando se licenciou da prefeitura. Com o quadro clínico considerado “irreversível” pelos médicos, o político veio à óbito no dia 16 de maio, aos 41 anos. A morte de Bruno Covas gerou comoção entre as autoridades políticas. Leia a íntegra da matéria aqui.

16/05 – MC Kevin

O funkeiro MC Kevin morreu, aos 23 anos, após cair da varanda do hotel onde estava hospedado, no Rio de Janeiro. Leia matéria completa.

04/05 – Paulo Gustavo

A morte do ator Paulo Gustavo, aos 42 anos, por complicações da covid-19, gerou enorme comoção no meio artístico. Relembre.

03/04 – Agnaldo Timóteo

O cantor Agnaldo Timóteo morreu, aos 84 anos, por complicações da covid-19. Leia aqui a matéria completa.

07/01 – Genival Lacerda

O forró perdeu um de seus maiores ícones: o cantor e compositor Genival Lacerda, aos 89 anos, em decorrência da covid-19. Relembre.

Personalidades de Osasco e região que morreram este ano

Em Osasco e região, familiares e amigos se despediram de personalidades como o cantor e compositor Bilo Mariano; padre Cleiton, da diocese de Osasco; Cláudio Roncone, dirigente do Sindicato dos Comerciários de Osasco e Região; Egydio Angerami Filho, engenheiro civil e ex-presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco (AEAO); Pastor Adão, ex-presidente da Câmara de Itapevi; e o vereador de Itapevi Denis Lucas.

RETROSPECTIVA 2021// Homem “expulso” de rodízio por comer demais fez sucesso na internet