Retrospectiva 2022 | Lula derrotou Bolsonaro nas urnas e foi eleito presidente do Brasil

Retrospectiva 2022 | Faltando poucos dias para o fim do ano, o Visão Oeste relembra os assuntos que foram destaque em 2022. Em outubro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o Lula, foi eleito presidente da República pela terceira vez ao derrotar o adversário Jair Bolsonaro (PL) nas urnas, no segundo turno.

publicidade

O petista conquistou 60,3 milhões de eleitores, o que representou 50,9% dos votos válidos. Vitorioso em 2002, 2006 e agora em 2022, Lula tornou-se o primeiro político a vencer três eleições presidenciais no Brasil. Leia a matéria na íntegra.

Antes, durante e após a campanha política que o levou a vitória, o petista reforçou sua capacidade de articulação, gerando alianças com nomes importantes, como o seu futuro vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB). Agora, a equipe de transição do presidente eleito conta com políticos de Osasco, como o deputado estadual reeleito Emídio de Souza (PT) e o vereador Emerson Osasco (Rede).

publicidade

Durante a cerimônia de diplomação, que foi realizada no último dia 12, Lula não conteve a emoção. “Esse diploma é do povo que reconquistou o direito de viver em democracia. Vocês ganharam esse diploma”, disse. Ele reforçou ainda que não medirá esforços para cumprir os compromissos que assumiu durante sua vida pública. Relembre.

LEIA TAMBÉM // Retrospectiva 2022 | Metrô em Osasco e Cotia: futura Linha 22-Marrom deve passar nas duas cidades