“Povo conquistou o direito de viver em democracia'”, diz Lula durante diplomação

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não conteve a emoção ao discursar durante a cerimônia de diplomação, nesta segunda-feira (12), no plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília.

“Quero agradecer ao povo brasileiro pela honra de presidir pela terceira vez o Brasil. Em minha primeira diplomação, em 2002, lembrei a ousadia do povo brasileiro em conceder para alguém tantas vezes questionado por não ter diploma universitário, um diploma”, declarou, muito emocionado. “Esse diploma é do povo que reconquistou o direito de viver em democracia. Vocês ganharam esse diploma”, continuou.

Lula reforçou que não medirá esforços para cumprir, ao lado do vice Geraldo Alckmin, os compromissos que assumiu durante sua vida pública: “Fazer do Brasil um país mais desenvolvido e mais justo, com a garantia de dignidade e qualidade de vida para todos os brasileiros, sobretudo, para as pessoas mais necessitadas”.

Ainda em seu discurso, Lula destacou a defesa pela democracia, que “nunca esteve tão ameaçada”. “A democracia não nasce por geração espontânea. Ela precisa ser semeada, cultivada, cuidada com muito carinho por cada um, a cada dia, para que a colheita seja generosa para todos. Mas além de semeada, cultivada e cuidada com muito carinho, a democracia precisa ser todos os dias defendida daqueles que tentam, a qualquer custo, sujeitá-la a seus interesses financeiros e ambições de poder”, declarou.

O presidente eleito parabenizou ainda o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, “que enfrentaram toda sorte de ofensas, ameaças e agressões para fazer valer a soberania do voto popular”.

Críticas a Bolsonaro

Sem citar o nome do atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), Lula classificou as eleições presidenciais como “disputa entre duas visões de mundo e de governo”. “De um lado, o projeto de reconstrução do país, com ampla participação popular. De outro lado, um projeto de destruição do país ancorado no poder econômico e numa indústria de mentiras e calúnias jamais vista ao longo de nossa história”, disse.

Lula citou situações que marcaram o período eleitoral: “A nação foi envenenada com mentiras produzidas no submundo das redes sociais. Eles semearam a mentira e o ódio, e o país colheu uma violência política que só se viu nas páginas mais tristes da nossa história. E no entanto, a democracia venceu”.

A diplomação é promovida pela Justiça Eleitoral e marca o fim do processo eleitoral. Com o diploma eleitoral em mãos, Lula e Alckmin tomam posse no dia 1° de janeiro de 2023.