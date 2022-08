Rogério Lins elogia postura de Ribamar no comando da Câmara de Osasco

A Câmara Municipal de Osasco retomou os trabalhos legislativos após o recesso regimental nesta terça-feira (9). Como tradição, a 21ª Sessão Ordinária foi prestigiada pelo prefeito Rogério Lins (Podemos) e pela vice, Ana Maria Rossi.

“Embora a Câmara seja um poder independente, na sua pessoa, quero agradecer ao trabalho do Legislativo. Temos que ter gratidão com a Câmara por isso. Sua condução tem sido diferenciada, com diálogo e proatividade”, disse Rogério Lins.

Sobre a candidatura de Ribamar para deputado estadual, Lins declarou: “Não só eu, mas muita gente está torcendo para que seu projeto dê certo, assim como o de outros candidatos da cidade. Queremos você em Brasília, viabilizando ainda mais projetos para Osasco”.

Ribamar Silva agradeceu a visita do prefeito. “Você sempre traz boas novas para a Câmara. A política serve para isso, para mudar a vida das pessoas. Cada pedido do Executivo é analisado com cuidado por esta Casa”.

Na ocasião, o prefeito de Osasco aproveitou para falar sobre os projetos que estão em execução na cidade e daqueles que estão em estágio avançado como as obras contra enchentes no Rochdale, a nova entrada a cidade pela Rodovia Castello Branco, continuidade do Programa Asfalto Novo e o hospital da Criança e da Mulher.

“Cada vereador está contribuindo com o crescimento e desenvolvimento de Osasco, porque aprovam projetos importantes para a cidade, independente do partido e da bandeira. Por isso, eu sempre digo que sozinho a gente pode até ir mais rápido, mas juntos vamos mais longe”, destacou.