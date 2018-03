Rogério Lins fiscaliza UPAs da Vila Menk e Jardim Conceição

Na segunda-feira, 26, o prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE), visitou as UPAs da Vila Menk e Jardim Conceição para verificar e acompanhar o atendimento das unidades, que estão sob a administração do Instituto Social Saúde Resgate à Vida (ISSRV) desde 19/3.

Lins conversou com médicos e administradores para obter informações sobre a quantidade de médico por dia e por especialidade, o tempo de espera por consulta e se havia aumentado o número de atendimentos.

As UPAs foram pintadas e agora contam com dentista, pediatra, ortopedista e clínico geral. Durante a visita, o prefeito conversou com pacientes, informando que pretende ampliar as especialidades com ginecologia e mais pediatras.

