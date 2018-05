Rogério Lins planeja nova creche com 200 vagas no Jardim das Flores

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, visitou, nesta sexta-feira, 11, a creche “José David Binsztajn”, no Novo Osasco, para avaliar o atendimento aos alunos, e o espaço antes utilizado pela Associação União de Mães do Jardim das Flores. O local foi retomado pela prefeitura, que tem o objetivo de implantar ali uma nova creche, com 200 vagas.

“Vamos avaliar a estrutura para ver se há necessidade de reforma para abrigar a nova creche”, disse o prefeito.

Atendimento

Na creche do Novo Osasco, inaugurada no mês passado, Rogério Lins conversou com responsáveis pelas crianças para saber se aprovam o atendimento e participou de uma festa em homenagem às mães.

“Estou visitando alguns locais recentemente entregues à população. É muito importante acompanharmos o funcionamento e a funcionalidade. As demais creches em construção na cidade seguirão o mesmo padrão da Creche do Novo Osasco”, declarou o prefeito.

Acompanharam Rogério Lins nas visitas os secretários José Toste (Educação) e Claúdio Monteiro (Serviços e Obras); a secretaria adjunta Izilda Orlando (Educação); a assessora Denise Frauzola e o chefe de Divisão da Educação, Pascal Alves dos Santos.