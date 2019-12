Rogério Lins sanciona Bilhete Único em Osasco; confira como vai funcionar

O prefeito Rogério Lins sancionou lei que institui o Bilhete Único no sistema de transporte coletivo municipal de Osasco. A novidade deve começar a funcionar no domingo (8). Será permitida a integração entre dois ônibus municipais em até uma hora e meia.

O projeto inicial apresentado pelo prefeito à Câmara Municipal previa o período de uma hora de integração, mas o tempo foi ampliado por emenda aprovada pelos vereadores.

O Bilhete Eletrônico Municipal (BEM) poderá ser usado como Bilhete Único. Não será permitida a utilização da segunda viagem na mesma linha ou ônibus em que foi realizada a primeira.

Aos domingos e feriados, o tempo permitido para a integração tarifária será de duas horas.

As empresas de ônibus deverão viabilizar a recarga do Bilhete Único de Osasco pela internet, por intermédio de site próprio e/ou link específico em suas páginas oficiais. No entanto, a lei sancionada não estabelece um prazo para que isto ocorra.

A lei também estabelece que bancas de jornais, farmácias, drogarias, bares, restaurantes e supermercados possam ser credenciados como postos de recarga eletrônica do Bilhete Único de Osasco.

O benefício será limitado a duas integrações por dia. Não haverá integração com a CPTM, que depende de possível acordo futuro com o governo do estado.

Subsídio

Haverá subsídio pago pela Prefeitura para bancar o Bilhete Único. A previsão inicial era de um custo de cerca de R$ 10 milhões por ano aos cofres do município. No entanto, com o aumento do tempo para integração ampliado em meia hora pelos vereadores, esse montante pode aumentar.

De acordo com a lei do Bilhete Único, “o valor do ressarcimento corresponderá ao produto da multiplicação da quantidade de passageiros transportados que utilizaram o benefício da integração tarifária gratuita pelo valor da tarifa de remuneração vigente à época da utilização do benefício”.

