Rogério Lins se reúne com Tarcísio para acertar compromissos do governo estadual com Osasco

Rogério Lins se reúne com Tarcísio para acertar compromissos do governo estadual...

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE) se reuniu na noite deste sábado (8) com o candidato a governador Tarcísio de Freitas (REP) para acertarem compromissos dele com a cidade se for eleito.

publicidade

De acordo com Lins, o candidato se comprometeu a dar continuidade à construção do novo acesso da Rodovia Castello Branco a Osasco; a implantação da AME (Ambulatório Médico de Especialidades); ampliação do programa Viver Melhor, entre outros para a nossa Osasco.

“Tarcísio, nesta reunião, pode mostrar o quanto está preparado para governar São Paulo”, avaliou Rogério.

publicidade