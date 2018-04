Rogério Lins troca cinco secretários municipais em Osasco

Nesta quarta-feira, o prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE), anunciou mudanças no secretariado da cidade. A maior parte das mudanças aconteceu devido à desincompatibilização daqueles que serão candidatos nas eleições de 2018. Os ex-secretários têm até o dia 7 de abril para deixar os cargos públicos, conforme determinação da Justiça Eleitoral.

Publicidade

Gelso de Lima deixou a Secretaria de Relações Institucionais (SRI) para concorrer ao cargo de deputado estadual. O mesmo acontece com os secretários Ana Paula Rossi (PR), que deixou a Secretaria de Educação, e Délbio Teruel (PMN), que deixou a Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer. Todos devem disputar uma vaga na Assembleia Legislativa.

Sérgio Di Nizo assumiu a Secretaria de Relações Institucionais (SRI) e passou a Secretaria de Administração para Soleny Oliveira Pereira, ex-diretora do departamento de Recursos Humanos. Na Educação, a titularidade da pasta fica com o servidor efetivo José Toste Borges, até então diretor, que terá como adjunta Izilda Aparecida Orlando da Silva, que substitui Márcia Brito.

A Secretaria de Esporte será comandada por Carmônio Gonçalves Bastos, ex-presidente da Liga de Futebol Amador de Osasco. Outra mudança ocorreu na Secretaria de Meio Ambiente, onde saiu Élio Salvini e entrou Marcelo da Silva, ex-diretor da Regional Norte da Secretaria de Serviços e Obras (SSO).

Além deles, o atual Chefe de Gabinete do prefeito, João Paulo Pucciariello, teve sua nomeação oficializada na cerimônia realizada hoje. Ele já exercia a função desde setembro do ano passado.

Em discurso, Lins agradeceu os antigos secretários pela contribuição na sua gestão. “Hoje é um dia de agradecimentos e renovação de missões. Primeiramente gostaria de agradecer aos secretários que colaboraram com a gente e que deixam hoje os seus cargos por seus mais diversos motivos. Segundo, gostaria de agradecer o servidor público, que trabalha bastante, faz tudo com muito carinho e amor para atender as demandas da nossa população. É exatamente isso que esperamos dos novos secretários que estão assumindo hoje. Boa sorte a todos vocês”, disse.