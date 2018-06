Samsung apresenta Galaxy A6+ no Brasil

A Samsung anuncia no mercado brasileiro o Galaxy A6+, que chega como uma nova opção para complementar o portfólio da linha Galaxy A em 2018. O smartphone, que combina câmera avançada e design elegante a recursos que permitem mais conveniência, é ideal para pessoas que buscam uma maneira mais personalizada de se comunicar.

“Com o Galaxy A6+ a Samsung reforça o comprometimento em oferecer a melhor experiência em smartphones, atendendo às necessidades de diferentes perfis de consumidores. Para esse modelo, combinamos recursos que trazem conveniência ao dia a dia das pessoas, aliados a uma câmera que permite capturar imagens espetaculares, independentemente das características do ambiente”, afirma Renato Citrini, gerente sênior de produtos da área de dispositivos móveis da Samsung Brasil.

Câmera dupla, display imersivo e capacidade de armazenamento

O Galaxy A6+ é ótimo para quem adora registrar selfies incríveis mesmo em ambientes mais escuros, como em uma balada ou um jantar à luz de velas. Isso graças à câmera frontal de 24 MP, que juntamente com a abertura de foco de F1.9 e flash LED frontal ajustável, garantem a qualidade da foto em qualquer ocasião.

Outra grande novidade é a câmera traseira dupla de 16MP e 5MP, com abertura de F1.7 e F1.9, respectivamente, além do Foco Dinâmico, que permite controlar a profundidade de campo e o efeito bokeh (primeiro plano focado e fundo das imagens fora de foco). Com essas funcionalidades, é possível ajustar a foto mesmo que ela já tenha sido registrada.

Imagens cinematográficas e vídeos em alta resolução podem ser visualizados no Display Infinito Super AMOLED de 6 polegadas, que proporciona uma visualização ainda mais imersiva. As pessoas podem desfrutar, ainda, de uma experiência de som surround mais rica ao assistir filmes e ouvir música, com alto-falantes suportados pelo áudio otimizado da tecnologia Dolby Atmos, que transmite o som com efeitos tridimensionais, proporcionando uma sensação maior de imersão.

Para salvar todo esse conteúdo, como fotos, arquivos e dados, os usuários contam com 64 GB de memória interna podendo ser expandidos com mais 400 GB por meio do uso de cartões MicroSD, além de ser Dual Sim, o que possibilita a inserção de dois chips de telefonia. O Galaxy A6+ conta ainda com o recurso Samsung Cloud, que oferece 15 GB grátis de espaço na nuvem para backup, sincronização e restauração do smartphone.

Além dessa opção gratuita, a Samsung oferece, também, duas outras opções de planos pagos para a o Samsung Cloud, de 50GB, no valor de R$3 por mês e 200GB de espaço, no valor de R$9 por mês.

Facilidades para o dia a dia

No Galaxy A6+, o sensor de impressão digital está estrategicamente localizado na parte traseira do smartphone possibilitando mais precisão e conforto no desbloqueio da tela ou até mesmo na hora de realizar pagamentos de forma rápida e prática.

Os recursos de segurança também podem ser encontrados na Pasta Segura, que traz uma camada adicional de proteção para aplicativos, fotos, vídeos e arquivos. Com o Galaxy A6+ também é possível realizar pagamentos de forma eficiente, já que o aparelho também conta com o Samsung Pay, serviço de pagamento móvel da Samsung.

Já com o recurso Par de Apps, os usuários podem emparelhar dois aplicativos que abrirão simultaneamente dividindo a tela. É possível também duplicar os aplicativos de mensagens no mesmo smartphone graças ao Dual Messenger4 que permite dividir as informações pessoais das profissionais no mesmo dispositivo.

O Galaxy A6+ entra para o portfólio de aparelhos que contam com a Bixby, software de inteligência artificial da Samsung integrado ao smartphone, que, além de dinâmica, aprende com os hábitos do usuário, auxiliando em tarefas diárias como tirar e compartilhar fotos, encontrar locais de interesse, traduzir textos, sugerir ações, ligações e lembretes, tornando o smartphone ainda mais útil e inteligente.

Monitoramento da saúde

O Galaxy A6+ conta, ainda, com o Samsung Health, que ajuda a controlar diversas atividades, como alimentação e qualidade do sono, além de obter informações baseadas nos hábitos cotidianos.

Além disso, o smartphone pode ser sincronizado com alguns wearables da Samsung, como o os smartwatches Gear Fit2 Pro, Gear Sport, Gear Fit2 e Gear S3, além do fone de ouvido Gear IconX, que, entre outras funcionalidades, oferecem acompanhamento detalhado de informações nutricionais e monitoramento cardíaco.

Disponibilidade

Disponível nas cores dourado, prata e preto, o Galaxy A6+ poderá ser encontrado nas principais varejistas do País com o preço sugerido de R$ 2.099,00, a partir da segunda quinzena de junho.

Ficha técnica Samsung Galaxy A6+

Galaxy A6+ Tela Display Infinito 6.0″ FHD+ (1080 x 2220; 18.5:9) sAmoled Câmera Traseira: 16MP (F1.7) + 5MP (F1.9) Publicidade Frontal: 24MP (F1.9) Memória 4 GB RAM

Interna 64 GB Expansível até 400GB Processador Octa Core 1.8GHz SnapDragon 450 Sistema Operacional Android 8.0 Serviço de pagamento Samsung Pay (NFC) Bateria 3.500 mAh Chip Dual Sim Segurança Leitor de Impressão Digital