Saúde e zeladoria são temas da maioria dos pedidos feitos pessoalmente ao prefeito

Durante a primeira edição do “Fale com o Prefeito”, nesta quarta-feira, 17, Rogério Lins (PTN), ouviu pessoalmente sugestões e reivindicações de mais de 100 moradores de Osasco e deu encaminhamento junto a secretarias municipais. Ele prestou atendimento ao público das 8h até depois das 18h.

De acordo com ele, a maioria dos pedidos apresentados foram relacionados às áreas da Saúde e zeladoria. “[O evento] começou com muita reivindicação na área da Saúde, especialidades, dificuldade na realização de exame, coisas que a gente já tem muitas medidas para ajustar nesses primeiros quatro meses de governo”, declarou Lins ao Visão Oeste entre um atendimento e outro durante o “Fale com o Prefeito” na tarde desta quarta.

Além disso, destacou, “muitas questões ligadas à zeladoria, como iluminação pública, redutor de velocidade, poda de árvore”.

Houve também sugestões relacionadas à questões mais complexas. “Vieram aqui projetos de lei, alguns ligados à acessibilidade, mobilidade urbana”, declarou. A meta é dar uma resposta aos solicitantes em dez dias, disse.

Além das eleições

Rogério Lins afirmou ainda que o “Fale com o Prefeito” visa manter o diálogo junto aos munícipes fora do período eleitoral, já que são comuns reclamações de que os gestores só ouvem a população em época de eleições.

“Era um programa do nosso governo. Ter a oportunidade de abrir a Prefeitura, o gabinete do prefeito, as demais secretarias, para que as pessoas pudessem, pós período eleitoral, apresentar sugestões, reivindicações para a cidade”, afirmou o prefeito.

“Na campanha o que a gente mais ouve é as pessoas falarem: ‘olha, em período eleitoral é que a gente consegue falar com vocês, reivindicar, sugerir, mas depois que vocês são eleitos a gente não tem mais esse acesso’. E a gente quer justamente criar modelos inovadores de gestão, trazer as pessoas para a Prefeitura”.