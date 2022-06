Secretaria de Cultura de Barueri participa do Make Music Day

Nesta terça-feira (21) a Secretaria de Cultura e Turismo participa ao vivo do Make Music Day, o maior evento musical simultâneo do planeta. Para participar, a secretaria programou uma série de apresentações no Centro de Eventos que serão exibidas no evento durante todo o dia.

A transmissão será feita pelo canal do Youtube Cultura Barueri Oficial e quem quiser poderá assistir presencialmente no Centro de Eventos, das 8h às 17h.

A participação de Barueri começou às 8h (hora local) com a apresentação do saxofonista Erik Heimann. A cantora Bruninha Cris foi ao palco às 8h30 mostrar toda sua arte. Às 9h foi a vez da apresentação de Jean Carreiro e sua viola. Às 10h, Zé Maloca, cantor popular de Barueri, mostrou sua música ao mundo. Nooel Medrado mostrou toda sua voz e violão às 11h.

Às 14h, o clássico rock dos anos 50 foi para o palco com a Banda Os Baratas. Às 15h, o rock continua com Pena Seixas e Betuxy Nova, com a Banda Sorte. Às 16h, haverá palestra sobre a área artística com Margareth Libardi, produtora e jornalista cultural.

O Make Music é uma celebração gratuita da música realizada em todo o mundo em 21 de junho. Lançada em 1982 na França como Fête de la Musique, agora é realizada no mesmo dia em mais de 1.000 cidades em 120 países.

Diferente de um festival de música típico, o Make Music é aberto a quem quiser participar. Todo tipo de músico – jovem e idosos, amador e profissional, de todos os tipos musicais – se espalha pelas ruas, parques, praças e varandas para compartilhar sua música com amigos, vizinhos e estranhos. Tudo isso é gratuito e aberto ao público.

Mais informações de como assistir e até de como participar do evento estão em https://www.makemusicday.org.