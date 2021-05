Secretário de Meio Ambiente, Fábio Grossi, deixa presidência do Podemos Osasco

O atual secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Osasco, Fábio Grossi, deixa o cargo de presidente do diretório municipal do Podemos para assumir a vice-presidência. Seu lugar no partido será assumido por Gelso Lima.

publicidade

Grossi presidiu o Podemos de Osasco desde 2015, quando o partido ainda se chamava PTN. Na primeira eleição do diretório em 2016, ajudou a eleger o prefeito Rogério Lins, dobrando a votação no segundo turno e ocupando três cadeiras na Câmara Municipal.

Também participou dos resultados expressivos do partido nas últimas eleições, quando lançou 32 candidatos. Entre as conquistas pelo partido estão ainda a reeleição do prefeito Rogério Lins, com mais de 60% dos votos, e a eleição de três vereadores (sendo duas mulheres). “Tenho consciência do bom trabalho que fizemos até aqui. Além das eleições de 2020, a proximidade com a deputada federal Renata Abreu, traduzida em emendas destinadas ao município, mostra a importância de Osasco para o Partido”, declara Grossi.

publicidade

Além de gerir secretaria do Meio Ambiente, Grossi também é responsável pela pasta do Bem-Estar Animal e diz que se dedicará ainda mais ao executivo. “Permaneço na vice-presidência, auxiliarei o Gelso, que assume como Presidente Municipal do Podemos, sigo à disposição do Partido, porém minhas energias estarão concentradas nos desafios da

Secretaria de Meio Ambiente”, afirma.

O empresário osasquense está na política desde 2014 e foi Secretário Adjunto nas pastas do Trânsito e Mobilidade Urbana e também na Secretaria de Meio Ambiente, de 2017 a 2019.

publicidade

MAIS EMPREGOS// Osasco vai concentrar 1.500 das 5 mil vagas que o Mercado Livre planeja abrir no estado