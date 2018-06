Secretário de Trabalho de Osasco se reúne com representantes do Mercado Livre

O secretário de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão de Osasco, Lau Alencar, se reuniu na manhã desta terça-feira, 5, com representantes do Mercado Livre na sede da empresa, na região de Presidente Altino.

De acordo com a assessoria do secretário, “a reunião teve como objetivo, salientar o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão (SDTI), no intuito de expandir as políticas de trabalho, emprego, renda e projetos sociais junto às empresas privadas da região”.