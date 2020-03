Sem Doria, Bom Prato de Itapevi é inaugurado

Sem a presença do governador João Doria (PSDB), cancelada às vésperas do evento, o restaurante popular Bom Prato em Itapevi foi inaugurado nesta quinta-feira (5). O chefe do Executivo paulista foi representado na inauguração pela secretária estadual de Desenvolvimento Social, Célia Parnes.

Para a implantação do novo Bom Prato, o valor total da parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Itapevi foi de R$ 1,2 milhão, para a adequação do imóvel, aquisição e instalação dos equipamentos. Deste total, R$ 1 milhão foi custeado pelo estado e R$ 200,7 mil pela administração municipal.

O Bom Prato de Itapevi está localizado em uma área construída de 543 m². E será gerenciado pela Organização da Sociedade Civil (OSC) “Projeto Povo da Periferia”. O restaurante vai servir um total de 1.500 refeições, sendo 1.200 almoços e 300 cafés da manhã.

Nesta quinta-feira o cardápio de almoço especial para os frequentadores foi arroz primavera, feijão com bacon, cupim ao molho madeira, batata corada, salada de escarola, acelga e tomate cereja, suco de morango e a sobremesa será carambola.

“O Bom Prato é o maior e mais importante programa voltado à segurança alimentar e nutricional do país e um dos maiores do mundo em número de refeições servidas. Tanto é que toda cidade do estado de São Paulo deseja oferecer aos seus munícipes uma unidade dos nossos restaurantes, devido a boa qualidade dos alimentos e o preço acessível das refeições”, falou a Secretária Estadual de Desenvolvimento Social, Célia Parnes.

Sobre o Bom Prato

O Programa Bom Prato, do Governo do Estado de São Paulo, foi criado em dezembro de 2000 com objetivo de oferecer à população refeições saudáveis e de alta qualidade a custo acessível.

A alimentação é balanceada com 1.200 calorias, composta por arroz, feijão, salada, legumes, um tipo de carne, farinha de mandioca, pãozinho, suco e sobremesa (geralmente uma fruta da época). O subsídio governamental é de R$ 4,70 para adultos e de R$ 5,70 para crianças com até 6 anos, que têm a refeição gratuita.

Já o café da manhã é oferecido leite com café, achocolatado ou iogurte, pão com margarina, requeijão ou frios e uma fruta da estação. A refeição tem 400 calorias em média.

Desde a inauguração do programa Bom Prato, foram servidas mais de 240 milhões refeições e investidos mais de R$ 729 milhões entre custeio das refeições, implantação e revitalização. Com a inauguração do restaurante de Itapevi, o Governo totaliza 59 unidades em funcionamento no estado, que servem mais de 97 mil refeições por dia.