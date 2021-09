Semana Nacional do Trânsito tem ações educativas nas ruas e escolas de Osasco

A cidade de Osasco inicia a Semana Nacional do Trânsito, que acontece até sábado (25), com uma programação especial para chamar atenção dos munícipes sobre responsabilidade e respeito nas vias. A abertura das atividades aconteceu nesta terça-feira (21), no Paço Municipal.

publicidade

O evento contou com participação do prefeito Rogério Lins (Podemos), de colaboradores da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (Setran) e autoridades municipais. Na ocasião, o secretário-adjunto da Setran, Claudenes Begnini, mostrou dados de ocorrências no município e no país.

Os números mostram que Osasco reduziu em 47% as mortes causadas por acidentes no trânsito entre 2017 e 2020. Só em 2017 foram registrados 44 óbitos, já em 2020, esse número caiu para 24. Com a conscientização de motoristas e pedestres, a administração municipal quer reduzir esse índice para zero mortes no trânsito.

publicidade

“Nós temos trabalhado para recuperar as vias da nossa cidade com asfalto novo, sinalização e assim garantir a segurança, tanto dos motoristas como dos pedestres. Mas é importante que as pessoas tenham responsabilidade atrás do volante e respeitem as leis, os limites de velocidade e as normas de trânsito”, disse o prefeito Rogério Lins.

A programação da Semana Nacional do Trânsito, que neste ano tem o tema “No Trânsito a Vacina é a Gentileza”, inclui ainda a Secretaria de Educação. Ações de conscientização serão realizadas com as crianças nas escolas municipais com apoio dos agentes de trânsito.

publicidade

Confira abaixo a programação completa da Semana Nacional do Trânsito em Osasco:

22/9 – QUARTA-FEIRA

Das 8h às 11h

Atividade: Ação de conscientização na região das avenidas Antônio C. Costa e Sete de Setembro e Rua 15 de Novembro; No período da tarde, o grupo “Vírus do Amor” segue no Centro, no cruzamento da Rua Antônio Agú com a Avenida dos Autonomistas.

Dia 23/9 –QUINTA-FEIRA

Das 8h30 às 10h30

Atividade: Ação de Conscientização/Educação no Trânsito às escolas (EMEIEF Luiz Bortolosso – Rochdale)

A partir das 11h30

Atividade: Plantio de muda para cada vítima fatal dos acidentes nas vias de Osasco e homenagem aos Agentes de Trânsito

Local: Pátio do Demutran (Avenida Alberto Santos Dumont, 100 – Vila Osasco)

Das 14h às 17h

Atividade: Ação de Conscientização sobre trânsito seguro com integrantes do “Vírus do Amor”

Local: Avenida Getúlio Vargas com a Rua Calixto Barbieri – IAPI

24/9 – SEXTA-FEIRA

Das 8h30 às 10h30

Atividade: Ação de Conscientização/Educação no Trânsito às escolas

EMEIEF Frei Gaspar da Madre de Deus – Presidente Altino

Das 14h às 17h

Atividade: Ação de Conscientização sobre trânsito seguro com integrantes do “Vírus do Amor”

Local: Rua Dona Primitiva Vianco esquina com a Rua Cônego Afonso – Centro

25/9 – SÁBADO

Das 8h às 11h

Atividade: Ação de Conscientização sobre trânsito seguro com integrantes do “Vírus do Amor”

Local: Avenida Internacional com a Avenida João de Andrade – Jardim Santo Antônio

Das 14h às 17h

Atividade: Ação de Conscientização sobre trânsito seguro com integrantes do “Vírus do Amor”

Local: Cruzamento da Rua Presidente Costa e Silva com a Avenida Presidente Médici – Capelinha/Jardim Helena Maria

NOVIDADE// Sesi inaugura nova escola em Osasco na sexta-feira (24)