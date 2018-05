Shakira anuncia data de show em São Paulo

Uma ótima notícia para os fãs da cantora colombiana Shakira! A vencedora de 14 prêmios Grammy e superstar internacional acaba de anunciar todas as datas da “El Dorado World Tour” na América Latina.

A turnê produzida pela Live Nation, Move Concerts e DC SET no Brasil, irá apresentar diversos hits de sua grande carreira. As apresentações começam em 11 de outubro, na Cidade do México, e terminam com apresentação em Bogotá, na Colômbia, país onde a cantora nasceu. Os shows no Brasil estão marcados para o dia 21 de outubro, no Allianz Parque (São Paulo), e no dia 23 de outubro, na Arena do Grêmio (Porto Alegre). Para fazer desta festa um evento ainda mais grandioso, os shows contam com a abertura do duo de DJs e produtores musicais, Cat Dealers.

Shakira volta à América Latina para shows depois de mais de sete anos. Porém, antes de chegar por aqui, a “El Dorado World Tour” passa por boa parte da Europa e dos EUA, incluindo shows em Miami, Los Angeles, Nova York, Dallas e Las Vegas.

“A América Latina tem um lugar muito especial no meu coração e eu não vejo a hora de subir no palco e cantar com vocês todas as nossas músicas favoritas. Vai ser muito divertido! Com certeza, a América Latina deu nome a este álbum e a esta turnê, e eu mal posso esperar para levar El Dorado para vocês!”, declarou Shakira.

O público em geral pode adquirir os ingressos para os shows de São Paulo e Porto Alegre a partir do dia 21 de maio. Canais de venda oficiais são: www.livepass.com.br e www.myticket.com.br.

Os ingressos estarão disponíveis em pré-venda exclusiva para clientes BB portadores dos cartões Ourocard Black, Infinite, Nanquim, Platinum Estilo e Grafite Estilo em 18 de maio, a partir de 0h01. Pré-venda exclusiva para portadores de todos os cartões Ourocard tem início em 19 de maio, às 0h01, e encerramento no dia 20 de maio, às 23h59.