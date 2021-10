Shopee terá promoções durante todo o mês de novembro para marcar a Black Friday

A Shopee, plataforma de comércio eletrônico, lançará na segunda-feira (25), sua maior campanha do ano, a Black Friday Shopee, que seguirá até 30 de novembro. A empresa terá um mês inteiro de novidades, incluindo R$ 10,5 milhões em cupons de desconto, ofertas exclusivas, vouchers de frete grátis sem mínimo de compra.

Para marcar o lançamento da campanha, o e-commerce terá R$ 2,5 milhões em cupons e promoções especiais em diversas categorias de produtos no dia 25 de outubro. Já no Dia Shopee, em 11 de novembro, será o Esquenta Black Friday com cupons de frete grátis sem mínimo de compras e R$ 3 milhões em vouchers de desconto.

Entre os dias 22 e 25 de novembro, a plataforma começará a contagem regressiva com ofertas até o dia 26, data oficial da Black Friday no Brasil, onde serão disponibilizados R$ 5 milhões em cupons de desconto, além de vouchers de frete grátis sem mínimo de compras. Para não perder nenhuma promoção, o consumidor pode ativar as notificações do aplicativo para receber as ofertas durante toda a campanha.

“Estamos muito animados com a Black Friday Shopee. É a campanha mais importante do ano. Serão mais de 30 dias de ofertas e descontos para os consumidores. Além da experiência fácil, segura e divertida para os nossos clientes, continuamos com o nosso compromisso de ajudar micro e pequenos empreendedores, e esse momento será único para que alavanquem suas vendas”, destaca Felipe Piringer, responsável pelo marketing da Shopee no Brasil.

Além dos principais dias da campanha, algumas categorias terão momentos de destaque com ofertas especiais no aplicativo: moda (dias 26 e 27 de outubro, 18 e 19 de novembro), Shopee Oficial grandes marcas (28 de outubro, 2 e 17 de novembro), lojas internacionais (30 de outubro, 6 e 13 de novembro), bens de consumo – mercado, saúde e beleza (3 e 4 novembro), eletrônicos e acessórios (8 e 9 de novembro) e decoração e brinquedos (15 e 16 de novembro).

Para fechar a campanha, os consumidores ainda terão a “Cyber Monday” nos dias 29 e 30 de novembro. E como já acontece na plataforma, a cada compra, os usuários acumularão Moedas Shopee que poderão ser utilizadas em pedidos futuros ou em itens nos jogos Shopee (prêmios e recompensas).

Serviços aos clientes Shopee

Além de aproveitar as promoções exclusivas, os consumidores podem verificar as avaliações do produto e da loja, e tirar dúvidas com os vendedores antes mesmo de fazer a compra, através do chat dentro da plataforma. Os usuários da Shopee também contam com suporte de uma equipe local de atendimento ao cliente. E, em caso de dúvida sobre os vouchers de desconto, o usuário pode consultar a política da Shopee no site (https://shopee.com.br/m/cupom-de-desconto).

Para comprar na Shopee, basta baixar o aplicativo disponível para Android e iOS. A plataforma aceita pagamentos via boleto bancário, cartão de débito Caixa e cartão de crédito com parcelamento em até 6x sem juros. E, para garantir a segurança dos vendedores e consumidores, o e-commerce conta com a Garantia Shopee, uma ferramenta exclusiva que retém o pagamento do produto até que o consumidor receba o que comprou em perfeitas condições.

