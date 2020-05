Shopping União de Osasco também inicia drive thru para entrega de compras

O Shopping União de Osasco também implantou o sistema drive thru para vender e entregar compras durante a pandemia no novo coronavírus (covid-19). Com a novidade, os clientes podem comprar, de casa, o presente das mães entre outros produtos e retirar sem descer do carro.

Para comprar, o cliente deve entrar em contato com a loja participante, por meio de um dos telefones apresentados na lista abaixo para a escolha do produto, data e horário da retirada e forma de pagamento.

O lojista fará a entrega das compras higienizadas, seguindo as medidas preventivas de saúde, sem que o cliente tenha necessidade de sair do veículo.

A retirada das compras já está sendo realizada no estacionamento descoberto do shopping, cujo acesso pode ser feito por meio de todas as entradas, com horário de funcionamento de segunda e sábado, entre 10h e 22h e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

Lojas de departamentos, vestuário, cosmética, produtos para casa e alimentação estão entre os participantes. A lista completa das lojas está disponível no site do Shopping União de Osasco.

Serviço

Drive Thru Shopping União de Osasco

De segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos e feriados, das 14h às 20h // Endereço: Av. dos Autonomistas, 1400, Osasco