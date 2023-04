Show de Victoria Saavedra é atração gratuita na Aldeia de Carapicuíba dia 29

A cantora e compositora colombiana Victoria Saavedra se apresentará na praça da Aldeia de Carapicuíba, no dia 29 de abril. Com entrada gratutia, o evento começará às 19h.

publicidade

Na apresentação, a artista traz as canções de seu álbum mais recente “Peripécias”. Victoria imprime em sua sonoridade uma criativa fusão de gêneros musicais de diferentes países, idiomas e sotaques latino-americanos, sempre nos convidando a dançar e também se emocionar ao mesmo tempo.

Além do show em Carapicuíba, Victoria se apresentou neste mês de abril em cidades como Taboão da Serra e Diadema. Todos os shows foram viabilizados por meio do edital do Governo do Estado de São Paulo: ProAC – Circulação de Espetáculo.

publicidade

SERVIÇO

publicidade

Victoria Saavedra em Carapicuíba

Quando: 29 de Abril (sábado) – 19h;

Onde: Praça da Aldeia (Estrada João Fasoli, s/nº, Jardim Marilu – Carapicuíba)

Classificação Livre / Entrada gratuita