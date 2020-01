Socialite convoca Celso Russomano para reclamar de obra em mansão em Alphaville

Os ricos também sofrem com serviços ruins. E a socialite Andréa Nóbrega, ex-participante de “A Fazenda”, da Record TV, convocou a “Patrulha do Consumidor”, do jornalista e político Celso Russomano, para reclamar de uma obra feita em sua mansão em Alphaville.

Andréa ficou revoltada com os serviços prestados por uma empresa de Barueri contratada para fazer uma sala de TV em sua casa. Segundo ela, foram deixadas tomadas tortas, detalhes não foram terminados e há diferenças de acabamento.

A socialite, que pagou R$ 89 mil pelos serviços, e Celso Russomano foram até a porta do endereço da empresa prestadora do serviço cobrar soluções. No entanto, no endereço fica um imóvel que estava fechado.

Por telefone, falaram com representante da prestadora de serviço, que se comprometeu a discutir soluções para os problemas apresentados.

Após alguns dias, Andréa, que é ex-mulher do apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, mostrou que a situação foi resolvida.